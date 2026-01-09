CSN abre processo seletivo para vagas em Porto Real nesta sexta-feira (dia 9)

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) promove, nesta sexta-feira (dia 9), uma ação de recrutamento com entrevistas de emprego presenciais no município de Porto Real, no Sul Fluminense. A iniciativa acontece no Horto Municipal, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h, e é aberta a candidatos de ambos os sexos, sem restrição de idade.

As oportunidades são para os cargos de Operador(a) de Produção, Mecânico(a) de Manutenção, Soldador(a) MIG/MAG e Eletricista de Manutenção. Para concorrer, os interessados devem comparecer ao local levando currículo impresso. No caso das vagas técnicas, exceto Operador de Produção, é necessário apresentar certificado do curso correspondente.

“A ação é realizada em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, o SINE – Sistema Nacional de Emprego e a Prefeitura de Porto Real, reforçando o compromisso da CSN com a geração de emprego, o desenvolvimento regional e a valorização da mão de obra local”, informou a empresa.

O Horto Municipal de Porto Real está localizado na Avenida Fernando Bernardelli, nº 692–946, no Centro da cidade.

