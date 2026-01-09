Polícia Civil da 90ª DP e Bombeiros realizam operação para localizar corpo de filha de vereador desaparecida em Barra Mansa

Desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (dia 9), policiais civis da 90ª Delegacia de Polícia (DP) de Barra Mansa realizam uma operação para tentar localizar o corpo da jovem Ana Clara de Carvalho Moreira, de 25 anos, desaparecida desde o último dia 28 de dezembro, após sair de casa, no bairro Siderlândia.

A ação ocorre em uma área de mata na mesma região e é coordenada pela equipe da 90ª DP, com o apoio do Corpo de Bombeiros e de cães farejadores. Segundo informações apuradas no local, os animais têm papel fundamental na varredura da área, já que o terreno é de difícil acesso e a mata é fechada, o que dificulta o trabalho das equipes sem esse tipo de suporte especializado. Drones também estão sendo empregados na ação.

Conforme apurado, os policiais chegaram ao ponto indicado como o suposto local onde a jovem poderia estar. As buscas seguem com o reforço dos bombeiros e dos cães treinados, que avançam pela encosta do morro em busca de qualquer vestígio que possa levar à localização de Ana Clara. Até o momento da publicação desta reportagem, não há confirmação de que algo tenha sido encontrado.

Contexto do caso

Ana Clara morava com a mãe, no bairro Siderlândia, e desapareceu após receber uma mensagem no celular e sair de casa, sem retornar, de acordo com relatos da família. Desde então, o caso tem mobilizado familiares, amigos e moradores da comunidade, que vêm utilizando as redes sociais para divulgar informações e pedir ajuda nas buscas.

O pai da jovem, James do Churrasquinho, vereador do município de Resende, tem feito apelos emocionados nas redes sociais, solicitando que qualquer informação que possa contribuir para a localização da filha seja repassada às autoridades.