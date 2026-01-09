Dutra: Carga superdimensionada deixa Volta Redonda com destino a Piraí

A carga superdimensionada que atravessa a região Sul Fluminense voltou a circular pela Rodovia Presidente Dutra na manhã desta sexta-feira (dia 9), com destino a Piraí, exigindo atenção redobrada dos motoristas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o deslocamento começou às 9h10, a partir do km 264, em Volta Redonda, com previsão de chegada ao km 239, já em Piraí.

O transporte é feito por um comboio que leva um transformador de grandes proporções e ocupa praticamente toda a pista, o que provoca lentidão no tráfego. Na quinta-feira (dia 8), o avanço da mesma carga gerou um congestionamento de até 23 quilômetros na Dutra, no trecho entre Barra Mansa e Volta Redonda, exigindo paciência de quem trafegava pela rodovia.

De acordo com a PRF, o transformador saiu de Guarulhos, em São Paulo, no dia 11 de dezembro de 2025, e tem como destino final o Porto de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio. A carga pesa cerca de 850 toneladas e mede aproximadamente 134 metros de comprimento, 6,5 metros de largura e 5,30 metros de altura. A velocidade média do deslocamento é de apenas 20 km/h, o que exige uma operação especial, com escolta permanente da PRF para garantir a segurança viária.

A PRF orienta os motoristas a respeitarem a sinalização, manterem distância do comboio e, sempre que possível, utilizarem rotas alternativas para evitar retenções.

Foto: Divulgação/PRF