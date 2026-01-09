Funcionário da CBSI sofre acidente na Usina Presidente Vargas, em VR

Um funcionário de 45 anos da CBSI, empresa que integra o grupo CSN, sofreu um acidente de trabalho na tarde desta quinta-feira (dia 8), no setor de Sinterização da Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda. A identidade do trabalhador não foi divulgada.

Vídeos que circulam nas redes sociais registram os primeiros atendimentos prestados ainda no local por equipes de emergência da própria CSN, logo após o ocorrido.

Em nota oficial, a CBSI lamentou o acidente e informou que o colaborador foi socorrido imediatamente e encaminhado ao Hospital Santa Cecília, onde permanece internado. A empresa não informou detalhes sobre o estado de saúde do funcionário, porém, segundo informações extraoficiais, ele precisou passar por um procedimento cirúrgico.

“A empresa está em contato direto com a equipe médica e com os familiares do colaborador, oferecendo todo o suporte necessário neste momento”, informou a CBSI.

A companhia destacou ainda que as circunstâncias do acidente estão sendo apuradas.

Foto: Divulgação/Redes Sociais