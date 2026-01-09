UniFOA lança Concurso de Bolsas com oportunidades de até 100% de desconto nas mensalidades

O Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) abriu as inscrições para o Concurso de Bolsas 2026.1, iniciativa que premia o desempenho dos candidatos e reforça o compromisso da instituição em ampliar o acesso ao ensino superior de qualidade. Entre os dias 8 e 22 de janeiro, os interessados poderão escolher entre duas modalidades de avaliação (ENEM ou Prova) e concorrer a bolsas que chegam a 100%.

Ao todo, o processo oferecerá oito bolsas de estudo, distribuídas da seguinte forma: uma bolsa integral (100%) para a modalidade Prova e uma bolsa integral (100%) para a modalidade ENEM. Além disso, serão concedidas três bolsas de 30% para cada modalidade, contemplando os candidatos com as melhores pontuações de acordo com os critérios do edital. Cada participante poderá se inscrever em apenas uma modalidade e é válido para todos os cursos da graduação presencial, exceto Medicina.

Segundo a instituição, o Concurso de Bolsas busca valorizar o desempenho acadêmico, incentivar novos talentos e ampliar o acesso ao ensino superior. “Ao reconhecer o mérito dos candidatos, o UniFOA reforça sua missão de promover oportunidades e contribuir para o desenvolvimento educacional da região”.

Como se inscrever

Os candidatos devem acessar o site do UniFOA para consultar o edital completo e efetuar a inscrição dentro do prazo estipulado. Essa é uma excelente oportunidade para quem deseja iniciar a vida acadêmica com a qualidade e excelência que marcam a trajetória do UniFOA.

Confira o edital completo.

Edital – leia aqui

Edital complementar – leia aqui