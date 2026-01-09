Homem é preso por descumprir medida protetiva e perseguir ex-companheira em Barra do Piraí

Policiais civis de Barra do Piraí prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (dia 9), um homem de 52 anos por descumprimento de medida protetiva de urgência e perseguição, crimes enquadrados na legislação de combate à violência doméstica. A prisão ocorreu no bairro Moqueca.

Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que o suspeito vinha desrespeitando reiteradamente determinações judiciais impostas para proteger a vítima, com quem manteve um relacionamento por alguns anos. O casal está separado há cerca de quatro anos, mas, mesmo após a ruptura e ciente das restrições estabelecidas pela Justiça, o homem continuou a praticar atos de perseguição.

As condutas, ainda de acordo com os investigadores, colocavam em risco a integridade física e psicológica da vítima, o que motivou a ação policial e a prisão em flagrante. Após a detenção, o homem foi levado para a unidade policial, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.

O preso permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil destacou que o descumprimento de medidas protetivas é tratado como prioridade absoluta, por representar ameaça direta às vítimas de violência doméstica, e reforçou o compromisso de atuação rigorosa para garantir a efetividade das decisões judiciais e a segurança das mulheres protegidas por esse tipo de medida.

Foto: Divulgação