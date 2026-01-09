Trabalhador morre após acidente com prensa hidráulica em VR; dono da oficina entrou em estado de choque e foi levado ao HSJB

Um homem morreu na manhã desta sexta-feira (dia 9) após sofrer um acidente de trabalho em uma oficina localizada na Avenida Pernambuco, no bairro Belmonte, em Volta Redonda. A vítima – ainda não identificada – operava uma máquina de prensa hidráulica quando foi atingida por uma peça que se desprendeu do equipamento.

De acordo com informações do 28º Batalhão de Polícia Militar, a guarnição foi acionada para verificar um possível óbito no local. Ao chegarem, os policiais encontraram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que já havia constatado a morte do trabalhador.

Testemunhas relataram que o acidente aconteceu durante o funcionamento da prensa hidráulica. O impacto foi fatal. O proprietário do estabelecimento, que presenciou a cena, entrou em estado de choque e precisou ser socorrido, sendo encaminhado ao Hospital São João Batista.

Ainda segundo a PM, a chamada de emergência foi feita pelo dono de uma oficina vizinha, que percebeu a gravidade da situação e acionou o socorro. A área foi isolada para os trabalhos de praxe, e o caso foi registrado na 93ª DP, que ficará responsável pela investigação.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas para verificar se havia falha mecânica, uso inadequado do equipamento ou ausência de medidas de segurança.