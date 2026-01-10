Denúncia leva à prisão de mulher acusada de vender drogas na Praça Pandiá Calógeras, na Sessenta

Uma mulher de 27 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas na noite da sexta-feira (dia 9), na Praça Pandiá Calógeras, no bairro Sessenta, em Volta Redonda. A ação foi realizada por policiais do 28º Batalhão da Polícia Militar após denúncia.

Segundo a PM, a equipe foi informada de que a suspeita estaria comercializando entorpecentes no local. Com base nas informações, policiais do GAT foram acionados para apoio e realizaram a abordagem. Durante a ação, a mulher retirou de dentro da blusa sete eppendorfs de cocaína, totalizando 9,4 gramas, além de um pequeno pedaço de maconha, com cerca de um grama.

Ainda de acordo com a ocorrência, um homem de 23 anos foi abordado no local e identificado como testemunha. Com ele, nada de ilícito foi encontrado. Questionado pelos policiais, ele afirmou ser usuário de drogas e relatou que havia deixado R$ 10 pela manhã para comprar maconha, informando ainda que a suspeita teria separado parte do entorpecente para ele. O material, segundo o relato, teria sido descartado no momento da abordagem.

Os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados à 93ª DP. Após análise da autoridade policial, a mulher foi autuada pelo crime de tráfico de drogas, com base no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, permanecendo presa. O homem foi ouvido e liberado na condição de testemunha. A perícia confirmou a quantidade de 9,4 gramas de cocaína e um grama de maconha.

Foto: Divulgação