Confronto armado termina com cinco suspeitos detidos no Água Limpa

Uma ação da Polícia Militar resultou na detenção de cinco suspeitos, na apreensão de uma arma de fogo de uso restrito, drogas e dinheiro, no início da tarde deste sábado (dia 10), no bairro Água Limpa, em Volta Redonda. Durante a abordagem, houve troca de tiros entre os policiais e os suspeitos. Um dos envolvidos foi baleado na perna e encaminhado ao hospital. Nenhum policial ficou ferido.

De acordo com informações do 28º BPM, equipes do serviço reservado foram até o local após denúncias de moradores sobre a presença de homens armados reunidos na região. Durante o cerco, os policiais observaram a ostentação de arma de fogo e, no momento da abordagem, foram recebidos a tiros.

Diante da agressão, um dos policiais reagiu. Após a estabilização da situação, quatro suspeitos foram detidos no local. Em buscas na área, um quinto homem foi localizado ferido na perna, com uma pistola calibre 9 milímetros. Ele recebeu atendimento médico antes de ser apresentado à autoridade policial.

Na ação, os policiais apreenderam uma pistola Luger M95, um carregador de alta capacidade, 26 munições calibre 9mm, 40 pinos de cocaína, 11 porções de maconha, três frascos de substância conhecida como “loló” e R$ 2.360 em dinheiro. O caso foi encaminhado para a 93ª Delegacia de Polícia.

Foto: Divulgação