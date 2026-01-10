“O que eu peço agora é que encontrem os culpados”, diz vereador pai de jovem cujo corpo foi encontrado em BM

O vereador James do Churrasquinho, de Resende, pediu justiça na tarde deste sábado (dia 10), após a localização do corpo de sua filha, Ana Clara de Carvalho Moreira, de 25 anos, desaparecida desde o fim de dezembro. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele agradeceu o apoio recebido durante as buscas e cobrou a responsabilização dos envolvidos. “Me faltam palavras. O que eu peço agora é que encontrem os culpados”, declarou.

O corpo foi localizado em uma área de mata no bairro São Domingos, em operação conjunta realizada por agentes da 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa, do Corpo de Bombeiros Militar e da Brigada de Incêndio da Secretaria de Ordem Pública do município. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda para confirmação da identidade e demais exames periciais.

James do Churrasquinho agradeceu a diversas autoridades, órgãos e pessoas que participaram das buscas, entre elas a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, a Defensoria Pública, a Delegacia Antissequestro, o grupamento de cães do Estado do Rio de Janeiro, além de representantes dos direitos humanos e profissionais da imprensa. “Obrigado por cada mensagem, cada ligação, cada gesto de apoio que recebi neste período de aflição, esperança, angústia e sofrimento”.

O vereador destacou a mobilização coletiva como essencial para a localização da filha. “Me perdoem caso tenha esquecido de algum nome ou órgão, mas fiz questão de, mesmo nesse momento difícil, fazer esse texto de agradecimento, pois gratidão é algo que tenho na minha vida e sem vocês não teria encontrado minha filha”, disse.

Ana Clara desapareceu no dia 28 de dezembro, após sair de casa no bairro Siderlândia, em Barra Mansa, onde morava com a mãe. Desde então, o pai vinha usando as redes sociais para fazer apelos públicos por informações sobre o paradeiro da jovem.

As investigações seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias das mortes e identificar os responsáveis pelos crimes.

Foto: Reprodução