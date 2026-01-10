Engavetamento com sete veículos deixa um ferido e causa 5 km de congestionamento na Dutra, em Porto Real

Um engavetamento envolvendo sete veículos causou transtornos no trânsito da Rodovia Presidente Dutra, no fim da manhã deste sábado (dia 10), em Porto Real. O acidente aconteceu por volta das 11h30, no km 299 da pista sentido São Paulo, e deixou uma pessoa ferida.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro ocorreu após um VW Fox frear bruscamente em um trecho de declive, na faixa da esquerda. Os dois veículos que seguiam logo atrás – uma Toyota Hilux e um VW Polo – conseguiram reduzir a velocidade e tentar evitar a colisão. No entanto, outros quatro carros que vinham na sequência – dois Toyota Corolla, um Chevrolet Tracker e uma Fiat Toro – não conseguiram parar a tempo, provocando o engavetamento.

Com o impacto em cadeia, alguns veículos acabaram sendo projetados para frente e atingiram também os três primeiros carros envolvidos. O VW Fox, apontado como o veículo que iniciou a manobra brusca, não permaneceu no local e fugiu antes da chegada da PRF.

A passageira do Chevrolet Tracker sofreu ferimentos leves e foi socorrida pela equipe de resgate da CCR RioSP, sendo encaminhada ao Hospital de Emergência de Resende. Os demais ocupantes dos veículos não se feriram.

Durante o atendimento da ocorrência, a faixa da esquerda ficou interditada, com o tráfego sendo desviado para a direita. Segundo a PRF, o acidente provocou congestionamento de cerca de 5 quilômetros no trecho.

