Motocicleta roubada é recuperada em Barra Mansa durante abordagem policial

Uma motocicleta com registro de roubo foi recuperada na noite dessa sexta-feira (dia 9) durante uma ação da Polícia Militar no bairro Boa Sorte, em Barra Mansa. A ocorrência teve início como averiguação de atitude suspeita e terminou registrada como receptação.

De acordo com a PM, a guarnição realizava patrulhamento na Rua Oito, esquina com a Rua Vereador Josué Dias Bragança, quando observou três indivíduos próximos a uma motocicleta. Ao perceberem a aproximação da viatura, dois deles fugiram. Um foi alcançado e o outro conseguiu escapar. O terceiro permaneceu no local.

Durante a abordagem, dois jovens, de 21 e 22 anos, foram identificados. Com eles, os policiais encontraram dois aparelhos celulares e motocicletas no local. Uma das motos, modelo Honda CB 300F Twister, de cor azul, estava com uma placa que não correspondia a nenhum dos veículos envolvidos. Após verificação na delegacia, foi constatado que o veículo possuía registro de roubo.

Ainda segundo a ocorrência, a placa encontrada sobre a motocicleta pertencia a outro modelo e não apresentava restrição, o que reforçou a suspeita de adulteração para dificultar a identificação do veículo roubado.

Os envolvidos foram encaminhados à 90ª Delegacia de Polícia, onde foram ouvidos e liberados na condição de testemunhas. Um inquérito policial foi instaurado para apurar o crime de receptação e identificar o terceiro suspeito que fugiu do local.

Foto: Divulgação