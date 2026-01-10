Dutra: Motorista tenta furar trânsito seguindo viaturas pelo acostamento e é multado pela PRF em mais de R$ 4 mil

A Polícia Rodoviária Federal flagrou, neste sábado (dia 10), um motorista utilizando o acostamento e seguindo viaturas oficiais para tentar furar um congestionamento na Rodovia Presidente Dutra. O caso ocorreu durante o atendimento a um engavetamento no km 284 da pista sentido Rio de Janeiro, em Barra Mansa, que provocou lentidão superior a cinco quilômetros.

Segundo a PRF, um Jeep Renegade, de cor verde, foi visto transitando pelo acostamento logo atrás de duas viaturas caracterizadas do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), que estavam com luzes intermitentes e sirene acionadas, em deslocamento com prerrogativa de passagem. Ao perceberem a situação, os próprios agentes do Depen bloquearam a passagem do veículo para que a equipe da PRF realizasse a abordagem.

Durante a fiscalização, os policiais constataram que o condutor estava vestido apenas com uma sunga de banho e alegou que utilizou o acostamento por estar com pressa para chegar em casa. Apesar de não apresentar sinais visíveis de embriaguez, ele foi questionado sobre o consumo de bebida alcoólica e negou ter ingerido álcool.

O motorista chegou a concordar inicialmente com a realização do teste do etilômetro, mas se recusou a soprar o aparelho no momento em que o equipamento foi apresentado. Diante da recusa, a PRF aplicou as penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Ao todo, o condutor foi multado em R$ 4.010,34, valor referente às infrações de recusa ao teste do bafômetro (R$ 2.934,70), transitar pelo acostamento (R$ 880,41) e seguir veículo oficial devidamente identificado (R$ 195,23). Além das multas, ele poderá ter a Carteira Nacional de Habilitação suspensa.

Como o motorista não conseguiu apresentar outro condutor habilitado para assumir a direção, o veículo foi removido e ficou retido no pátio da PRF.

Foto: Arquivo/PRF