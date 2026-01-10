Morre Manoel Carlos, autor das “Helenas” e um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira

Morreu neste sábado (dia 10), aos 92 anos, o escritor, produtor e diretor de televisão Manoel Carlos Gonçalves de Almeida, um dos autores mais marcantes da história da TV brasileira. A morte foi confirmada pela produtora Boa Palavra, administrada por sua filha, a atriz Júlia Almeida. A causa não foi divulgada. O velório será fechado, restrito a familiares e amigos próximos.

Conhecido como Maneco, Manoel Carlos construiu uma carreira sólida e influente ao longo de mais de seis décadas, tornando-se referência em novelas ambientadas no Rio de Janeiro e protagonizadas por personagens femininas fortes, quase sempre chamadas Helena, marca registrada de sua obra.

Natural de São Paulo, Manoel Carlos vivia há anos na zona sul do Rio. Ele estava afastado da televisão desde “Em Família”, exibida pela TV Globo em 2014, e enfrentava a doença de Parkinson, diagnosticada há cerca de seis anos.

Ao longo da carreira, escreveu mais de 15 novelas, muitas delas campeãs de audiência e repercussão, como Por Amor, Laços de Família, Mulheres Apaixonadas, História de Amor, Páginas da Vida e Viver a Vida. Seus trabalhos ficaram conhecidos pelo retrato sensível das relações familiares, dos conflitos cotidianos e pela ambientação em bairros tradicionais da capital fluminense, como o Leblon.

Além das novelas, Manoel Carlos também assinou minisséries de grande impacto, como Presença de Anita e Maysa – Quando Fala o Coração, além do seriado Malu Mulher, considerado um marco na abordagem de temas femininos na televisão brasileira.

Discreto na vida pessoal, Maneco foi casado três vezes. Deixa a esposa Elisabety Gonçalves de Almeida, com quem era casado desde 1981, e as filhas Júlia Almeida e Maria Carolina.

Foto: Reprodução