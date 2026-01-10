Mais um engavetamento é registrado na Dutra; colisão envolveu três veículos e deixou jovem ferido

Um novo engavetamento foi registrado na tarde deste sábado (dia 10) na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa, deixando um passageiro ferido e causando grande lentidão no tráfego. O acidente aconteceu por volta das 15h, na altura do km 284 da pista sentido Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro ocorreu em um trecho de aclive, onde veículos pesados costumam reduzir significativamente a velocidade, provocando retenção no fluxo. Com a formação de uma fila de carros em baixa velocidade, o condutor de um Peugeot 207 Passion tentou desviar para o acostamento para evitar uma colisão.

No entanto, uma carreta que seguia logo atrás, em velocidade elevada, realizou a mesma manobra e acabou se deparando com o Peugeot no acostamento. O motorista da carreta ainda tentou reduzir a velocidade, colidindo lateralmente contra a mureta do viaduto e arrastando a lateral do veículo, mas não conseguiu evitar o impacto. A carreta atingiu a traseira do Peugeot, que foi arremessado para frente, batendo em um Chevrolet Prisma e, em seguida, contra a mureta central da rodovia.

Com o impacto, o Peugeot ficou imobilizado na faixa da esquerda, provocando a interdição parcial da via. A carreta só conseguiu parar cerca de 100 metros após a primeira colisão, já no acostamento.

Um passageiro de 24 anos, que estava no banco traseiro do Chevrolet Prisma, reclamou de dores no pescoço e na cabeça e foi socorrido pela equipe de resgate da CCR RioSP, sendo encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa. Após atendimento médico e realização de exames, ele recebeu alta. Os demais ocupantes dos veículos envolvidos não se feriram.

A PRF realizou o atendimento da ocorrência, elaborou o Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito (LPST) e lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência contra o condutor da carreta por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. O motorista assinou o termo e foi liberado, comprometendo-se a comparecer ao Juizado Especial Criminal (Jecrim) quando intimado.

Em razão da interdição parcial, o congestionamento no sentido Rio de Janeiro ultrapassou cinco quilômetros.

Foto: Divulgação/PRF