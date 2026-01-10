Encontrado mais um corpo em área de mata em Barra Mansa; há indícios de que seja da filha de vereador

Agentes da 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa localizaram, na manhã deste sábado (dia 10), mais um corpo em uma área de mata no bairro São Domingos. A descoberta ocorreu durante uma operação que contou com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar e da Brigada de Incêndio da Secretaria de Ordem Pública do município. Indícios preliminares apontam que o corpo possa ser de Ana Clara de Carvalho Moreira, de 25 anos, filha de um vereador de Resende, desaparecida desde o fim de dezembro.

De acordo com as primeiras informações, o corpo – do sexo feminino – estava enterrado próximo ao local onde, na sexta-feira (dia 9), havia sido encontrado outro cadáver na mesma região. A vítima usava roupas semelhantes às descritas no dia do desaparecimento de Ana Clara, como uma camisa do Flamengo, além de apresentar tatuagens compatíveis com as da jovem. A confirmação da identidade, no entanto, depende de exames periciais. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.

A ação policial utilizou tecnologia e recursos especializados. Um drone foi empregado para varredura aérea da mata, além do auxílio de um cão farejador do Corpo de Bombeiros, considerados decisivos para o avanço das buscas e a localização do corpo.

Na sexta-feira (dia 9), as equipes já haviam localizado, também no bairro São Domingos, o corpo de um homem de 42 anos, desaparecido desde 20 de dezembro de 2025. Ele foi encontrado em uma área de mata nas proximidades da Rua 6 e reconhecido preliminarmente por familiares por meio de uma prótese no braço direito. Na ocasião, não foi possível identificar a causa da morte, o que será esclarecido após os exames periciais.

Sobre o desaparecimento de Ana Clara

A jovem saiu de casa no bairro Siderlândia, em Barra Mansa, onde morava com a mãe, e não foi mais vista desde domingo, dia 28. Desde então, o pai, vereador em Resende, vinha utilizando as redes sociais para fazer apelos públicos em busca de informações que levassem ao paradeiro da filha.

As investigações seguem em andamento para confirmar a identidade do corpo encontrado neste sábado, esclarecer as circunstâncias das mortes e identificar os responsáveis pelos crimes.