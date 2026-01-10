Homem é preso por homicídio em Barra Mansa; suspeito tentou enganar policiais com nome falso

Um homem de 46 anos foi preso na manhã deste sábado (dia 10) no bairro Siderlândia, em Barra Mansa, após a Polícia Militar cumprir um mandado de prisão pelo crime de homicídio qualificado. A ação foi realizada por agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) do 28º Batalhão, durante patrulhamento direcionado ao combate à criminalidade na região.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição recebeu informações de que havia sido expedido, no dia 8 de janeiro, um mandado de prisão contra o suspeito, com base no artigo 121, parágrafo 2º, do Código Penal. Com a confirmação da ordem judicial, os policiais seguiram até a Rua Antônio de Paiva Duque, onde localizaram o homem.

No momento da abordagem, segundo a PM, o suspeito tentou se passar por outra pessoa, apresentando um nome falso. No entanto, os agentes já estavam de posse da fotografia e do mandado de prisão, o que possibilitou a identificação correta. Durante a revista pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado.

Diante da situação, foi dada voz de prisão, e o homem foi conduzido à 90ª DP (Barra Mansa), onde permaneceu detido à disposição da Justiça. O registro da ocorrência e os demais procedimentos legais seguem em andamento.

