Morre mecânico da CBSI vítima de acidente de trabalho na Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda

Morreu neste sábado (dia 10) o funcionário da CBSI que havia sido vítima de um grave acidente de trabalho na Usina Presidente Vargas (UPV), da CSN, em Volta Redonda. A morte foi confirmada pela própria empresa, por meio de nota oficial divulgada nesta manhã.

Segundo a CBSI, o colaborador Magno Rodrigo Vieira de Almeida, de 45 anos, mecânico de manutenção, não resistiu aos ferimentos e faleceu em decorrência do acidente ocorrido na última quinta-feira (dia 8), no setor de Sinterização da usina. Ele estava internado no Hospital Santa Cecília desde o dia do acidente.

No comunicado, a empresa ainda manifestou solidariedade aos familiares, destacando que segue prestando todo o suporte necessário neste momento de consternação. A companhia ressaltou que segue apurando as causas do ocorrido.

O acidente mobilizou equipes de emergência da própria CSN, que prestaram os primeiros atendimentos ainda no local. Vídeos que circularam nas redes sociais registraram o socorro imediato ao trabalhador. Após o atendimento inicial, ele foi encaminhado ao hospital, onde passou por procedimento cirúrgico, segundo informações extraoficiais divulgadas à época.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a dinâmica do acidente nem se houve falha operacional ou descumprimento de protocolos de segurança. O caso segue sob apuração interna da empresa.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento de Magno Rodrigo.

Foto: Reprodução