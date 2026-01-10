Exames periciais confirmam marcas de tiros em corpo de filha de vereador encontrado em BM

Exames periciais confirmaram marcas de tiros no corpo encontrado no final da manhã deste sábado (dia 10), em uma área de mata no bairro São Domingos, em Barra Mansa. A vítima foi identificada como Ana Clara de Carvalho Moreira, de 25 anos, desaparecida desde o fim de dezembro.

O laudo preliminar do Instituto Médico Legal (IML) apontou que as perfurações foram provocadas por disparos de arma de fogo, reforçando a suspeita de homicídio. O corpo foi localizado por agentes da 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa, durante uma operação que contou com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar e da Brigada de Incêndio da Secretaria Municipal de Ordem Pública.

A vítima estava enterrada em uma área de mata, próxima ao local onde, na sexta-feira (dia 9), havia sido encontrado outro cadáver, no mesmo bairro. No momento da localização, Ana Clara vestia roupas compatíveis com as descritas no dia do desaparecimento, incluindo uma camisa do Flamengo, além de apresentar tatuagens que auxiliaram na identificação inicial, posteriormente confirmada por exames periciais realizados no IML de Três Poços, em Volta Redonda.

A operação empregou recursos tecnológicos e especializados, como o uso de drone para varredura aérea da mata e o apoio de um cão farejador do Corpo de Bombeiros, considerados fundamentais para o avanço das buscas.

Na sexta-feira (9), equipes policiais já haviam localizado, também no bairro São Domingos, o corpo de um homem de 42 anos, desaparecido desde 20 de dezembro de 2025. Ele foi encontrado em uma área de mata nas proximidades da Rua 6 e reconhecido preliminarmente por familiares por meio de uma prótese no braço direito. A causa da morte ainda será esclarecida após a conclusão dos exames periciais.

Ana Clara morava com a mãe no bairro Siderlândia, em Barra Mansa, e estava desaparecida desde domingo, 28 de dezembro. Durante o período de buscas, o pai da jovem, vereador do município de Resende, utilizou as redes sociais para fazer apelos públicos em busca de informações sobre o paradeiro da filha.

A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer as circunstâncias do crime, apurar se há relação entre os casos registrados na região e identificar os responsáveis.