Polícia Civil prende homem por perseguição e violência psicológica contra jovem em Piraí

Uma operação da 94ª Delegacia de Polícia de Piraí, realizada no início da tarde de sexta-feira (dia 9), resultou na prisão de um auxiliar de serviços gerais de 50 anos, no bairro Asilo, acusado de perseguir e cometer violência psicológica contra uma jovem de 18 anos. A vítima mora com os pais na mesma rua do criminoso e vinha sendo perseguida há mais de um mês.

“Não há qualquer dúvida de que esse indivíduo desenvolveu uma obsessão, com comportamento invasivo, insistente e ameaçador. O homem vigiava a jovem dia e noite da janela de sua casa, seguindo seus passos pelas ruas do bairro e fazendo declarações perturbadoras, afirmando sentir quando ela estava sofrendo e dizendo estar completamente obcecado por ela” contou o delegado Antonio Furtado.

De acordo com o relato das testemunhas na delegacia, na véspera do Natal do ano passado, o acusado foi até o local de trabalho da mãe da vítima e declarou estar apaixonado pela filha dela, utilizando expressões de cunho sexual e religioso, dizendo que a jovem despertava nele uma tentação constante e incontrolável.

“Na manhã de ontem, o comportamento do homem ficou ainda mais ameaçador. Ele foi até a residência da vítima e, inconformado, passou a questioná-la sobre o motivo da jovem “olhar de cara feia” para ele, intensificando o medo e o sofrimento psicológico da jovem, que já apresentava crises de choro, pânico e receio de sair sozinha ou ser atacada. O estado emocional da vítima era alarmante, com medo real e sofrimento psicológico intenso, o que exigiu uma resposta imediata da polícia”, destacou o delegado Antonio Furtado.

Acompanhada dos pais, a jovem procurou a Delegacia de Piraí e relatou todos os fatos. Policiais civis foram enviados ao bairro Asilo, onde localizaram o acusado no momento em que saía de casa. Na delegacia, o delegado Antonio Furtado determinou a prisão em flagrante pelos crimes de violência psicológica e perseguição, cujas penas somadas podem chegar a cinco anos de cadeia.

“Ele foi preso sem oferecer resistência e chegou a declarar que já sabia o motivo da prisão, afirmando que sua ligação com a jovem seria apenas “espiritual” e todas as suas ações foram feitas “por ordem divina”. Diante do risco concreto à integridade física e emocional da vítima, representei pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pois a liberdade dele poderia resultar em crimes ainda mais graves”, explicou o delegado Antonio Furtado.

O acusado já possuía passagem anterior por porte de drogas e foi transferido para a Casa de Custódia do bairro Roma, em Volta Redonda, onde permanece à disposição da Justiça.

“A Polícia Civil de Piraí não tolera crimes que atentem contra a liberdade e a dignidade das mulheres. Perseguição não é paquera, é crime e será combatida com rigor”, concluiu o delegado Antonio Furtado.