Sindicato pede participação em investigação de acidente fatal com terceirizado da CSN em Volta Redonda

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, Odair Mariano, encaminhou no domingo (dia 11) um ofício à Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) solicitando a participação da entidade sindical no processo de apuração do acidente ocorrido no último dia 8 de janeiro, dentro da Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda, que resultou em uma fatalidade.

O funcionário Magno Rodrigo Vieira de Almeida, de 45 anos, mecânico de manutenção da CBSI, terceirizada da CSN, sofreu acidente na área de sinterização da usina, na tarde de quinta-feira (dia 8). Ele estava internado em estado gravíssimo no Hospital Santa Cecília e não resistiu aos ferimentos, vindo à óbito no sábado (dia 10). Magno deixa esposa e duas filhas.

No documento enviado à empresa, o sindicato reforçou a importância da transparência e da presença de representantes do sindicato na investigação, a fim de garantir que todas as circunstâncias sejam devidamente esclarecidas e que medidas preventivas sejam adotadas para evitar novos episódios.

Segundo Odair, a atuação sindical nesse tipo de situação é fundamental para assegurar que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados e que a segurança no ambiente de trabalho seja tratada como prioridade. O presidente destacou ainda que o acompanhamento direto da apuração permitirá ao sindicato contribuir com informações e experiências práticas relacionadas às condições de trabalho na usina.

A CSN ainda não se manifestou oficialmente sobre o pedido do sindicato.

Foto: Divulgação