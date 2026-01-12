Programa Detran em Movimento chega a Barra do Piraí nesta quinta-feira (dia 15)

O Detran RJ levará o programa Detran em Movimento ao município de Barra do Piraí, no Sul Fluminense, nesta quinta-feira (dia 15). Serão oferecidos todos os serviços, sem necessidade de agendamento, em parceria com a Prefeitura de Barra do Piraí. Os moradores poderão tirar documentos – como a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) -, transferir a propriedade de veículos, fazer emplacamentos, recorrer de multas de trânsito e resolver pendências.

O atendimento será realizado das 9h às 16h, na Praça Nilo Peçanha, no Centro de Barra do Piraí. Os usuários serão atendidos por ordem de chegada, com distribuição de senhas para os interessados em tirar a carteira de identidade, porque o atendimento será limitado à capacidade da estrutura montada na praça.

O programa Detran em Movimento tem o objetivo de aperfeiçoar o atendimento aos cidadãos e diminuir a demanda por serviços e documentos, especialmente a carteira de identidade. A cada semana será realizado em uma ou mais cidades diferentes.

“Com o Detran em Movimento, o Detran RJ atende melhor o cidadão, com a dignidade e o respeito que ele merece. Todos os serviços do Detran RJ serão oferecidos em um mesmo lugar, e os moradores não vão precisar de agendamento”, destacou o presidente do Detran RJ, Rodrigo Coelho.

Primeira via da CIN gratuita

A emissão da primeira via da Carteira de Identidade Nacional (CIN) é gratuita. É necessário que o cidadão leve sua certidão de nascimento ou casamento original e tenha CPF. Sem a certidão não será possível tirar a CIN, mesmo que a pessoa já tenha identidade. Quem não tem mais a certidão precisa antes obtê-la nos cartórios. O documento de identidade atual continua válido até 2032, de forma que os cidadãos não precisam se apressar para tirar a CIN.

Para os serviços de Habilitação – como a renovação ou a segunda via da CNH – é preciso pagar o Duda correspondente. O boleto deve ser retirado no Banco Bradesco e pago até quarta-feira (dia 14), véspera do atendimento. O pagamento das taxas também é necessário para as vistorias e os serviços relacionados aos veículos. É preciso, também, estar atento à lista de documentos exigidos para a realização de cada serviço. As informações podem ser obtidas no site do Detran RJ (www.detran.rj.gov.br).

Além de tirar ou renovar documentos, os moradores vão participar de ações educativas e terão acesso à Ouvidoria, ao serviço de recurso de infrações e ao Protocolo, para resolver pendências, como obter a devolução de taxas pagas, dar entrada no pedido de perícia médica ou desistir de categoria na CNH, entre outros.

SERVIÇO

Detran em Movimento em Barra do Piraí

Dia e hora – 15 de janeiro, quinta-feira, das 9h às 16h, na Praça Nilo Peçanha.

Atendimento por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento (haverá distribuição limitada de senhas).

Atenção: é necessário o pagamento do Duda correspondente ao serviço desejado, exceto para a primeira via da Carteira de Identidade Nacional (CIN), que é gratuita.

Abaixo, alguns exemplos de serviços de Habilitação e Veículos, com os códigos do Duda de cada serviço, os valores e a documentação necessária.

Renovação CNH – Código 204-6 – R$ 209,78

Original do documento de identificação válido (que contenha foto, filiação e naturalidade);

Comprovante de inscrição no CPF;

Original e cópia do comprovante de residência ou fazer declaração de residência.

Original do Duda pago;

Original da Carteira Nacional de Habilitação (opcional).

Cartão Saúde expedido pelas Forças Armadas ou o Certificado Médico Aeronáutico (para tripulantes de aeronave – Opcional)

2ª Via da CNH – Cód 214-3 – R$ 209,78

Original do documento de identificação válido (que contenha foto, filiação e naturalidade);

Comprovante de inscrição no CPF;

Original do comprovante de residência ou fazer declaração de residência;

Original do Duda pago;

Original da Carteira Nacional de Habilitação (opcional).

1ª Habilitação – Cód 201-1 – R$ 419,55

Original do documento de identificação válido (que contenha foto, filiação e naturalidade);

Comprovante de inscrição no CPF;

Original do comprovante de residência ou fazer declaração de residência;

Original do Duda pago.

Permissão Internacional para Dirigir (PID) – Cód 214-3 – R$ 209,78

Para quem tem CNH com foto, emitida no Estado do Rio de Janeiro:

Original e cópia do documento de identificação válido (contendo foto, filiação e naturalidade);

Original e cópia da Carteira Nacional de Habilitação;

Original e cópia do comprovante de pagamento da taxa de serviço.

Original e cópia do passaporte (somente se o país de destino tiver como pré-requisito a apresentação do passaporte).

Transferência de propriedade de veículos – Código 014-0 – R$ 209,78

Documentação específica:

Original do Certificado de Registro de Veículo (CRV), corretamente preenchido, assinado e datado pelo vendedor e comprador.

Cópia autenticada em cartório do contrato social quando o vendedor for pessoa jurídica ou original da primeira via da nota fiscal emitida pelo leiloeiro

Cópia da publicação do edital de convocação do leilão em Diário Oficial, se for o caso;

Cópia autenticada em cartório do estatuto e da ata da última assembleia ou dos atos constitutivos, conforme o tipo de empresa

Certidão Negativa de Débito (CND) ou Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), do INSS, quando o vendedor for pessoa jurídica.

Troca de placa para Mercosul – Cód. 037-0 – R$ 250,95

Documentação Específica:

Original do Certificado de Registro de Veículo (CRV);

Original do Duda de placas de acordo com o tipo do veículo;

Original do Código de Segurança

Licenciamento anual de veículos – GRT – R$ 293,71

Procedimento:

Quitar débitos existentes de IPVA, GRT e multas (no site do Bradesco). O licenciamento é atualizado automaticamente, e o CRLV-e pode ser impresso no Detran em Movimento.

Fotos: Alexandre Simonini/Detran RJ