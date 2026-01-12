Agora: Buscas por mais um corpo mobilizam polícia e bombeiros em Barra Mansa

As buscas por mais um corpo mobilizam, na manhã desta segunda-feira (dia 12), agentes da 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa, com apoio do Corpo de Bombeiros Militar e da Brigada de Incêndio da Secretaria Municipal de Ordem Pública. Desta vez, o trabalho é para localizar o corpo de um jovem identificado como João Gabriel, na mesma região onde outros dois cadáveres foram encontrados nos últimos dias.

Na última sexta-feira (dia 9), foi localizado o corpo de Marco Antônio de Souza, de 42 anos. Já no sábado (dia 10), equipes encontraram o corpo de Ana Clara de Carvalho Moreira, de 25 anos, filha do vereador James do Churrasquinho, de Resende. A repetição de ocorrências no mesmo local levou investigadores a trabalharem com a hipótese de que a área possa ter se transformado em um cemitério clandestino.

A Polícia Civil informou que as investigações seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias das mortes e identificar os responsáveis pelos crimes. Até o momento, não há confirmação oficial de ligação direta entre os casos, mas a concentração de corpos em um mesmo ponto é tratada como um forte indício que exige aprofundamento das apurações.

As autoridades reforçam o pedido para que qualquer informação que possa contribuir com a investigação seja repassada de forma anônima à Polícia Civil.