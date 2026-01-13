Fundação CSN abre inscrições para curso gratuito de hotelaria e serviços em Volta Redonda

A Fundação CSN está com inscrições abertas para o Capacitar Hotelaria e Serviços, projeto social que oferece qualificação profissional gratuita para jovens de 16 a 29 anos interessados em ingressar no setor de hotelaria e serviços.

Com duração de um semestre, o projeto promove aulas práticas e teóricas em dois importantes equipamentos da Fundação CSN em Volta Redonda: o Hotel-Escola Bela Vista e o Vila Business Hotel, proporcionando aos participantes vivência real no ambiente profissional.

O curso contempla formação nas áreas de Atendimento ao Cliente, Bar, Cozinha, Eventos, Garçom, Governança, Recepção e Reservas. Além da capacitação, os alunos selecionados recebem auxílio para transporte, alimentação e uniformes, garantindo melhores condições para a permanência no projeto.

Lucia Toledo, Supervisora de Projetos Educacionais da Fundação CSN, comenta sobre as oportunidades que o curso oferece: “o programa é uma oportunidade para os jovens desenvolverem capacidades em diversas áreas da hotelaria e serviço, contribuindo para uma qualificada inserção no mercado de trabalho”.

As inscrições são gratuitas e vão até 23 de janeiro no site da Fundação CSN. Para participar, é necessário cursar ou ter finalizado o Ensino Fundamental em escola da rede pública de ensino; residir nas cidades de Volta Redonda, Pinheiral, Barra Mansa, Barra do Piraí, Piraí, Quatis, Resende, Porto Real, Vassouras ou Itatiaia; ter entre 16 e 29 anos; ter disponibilidade de segunda à sexta-feira para o cumprimento da carga horária do curso.

O edital completo está disponível no site da Fundação CSN: https://fundacaocsn.org.br/capacitarhotelaria/