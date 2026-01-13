Geraldo Vida critica aumento dos aposentados menor do que a inflação

“A gente sabe que a fórmula do aumento dos aposentados e pensionistas que recebem acima do salário mínimo é a do INPC, mas, quando o IPCA é maior, como este ano, o justo seria que o nosso aumento o acompanhasse. Afinal, é o IPCA que mede a inflação acumulada nos últimos 12 meses. Reajustar os benefícios do INSS pelo INPC, quando este é menor, significa que estamos recebendo menos do que a inflação real”.

A afirmação é do presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, Geraldo Vida, e foi feita logo após tomar conhecimento dos 3,90% de aumento que será concedido aos aposentados e pensionistas que recebem acima do piso, enquanto o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação real, foi de 4,26%. Ele se queixa, ainda, da política de aumento real para o salário mínimo e somente o INPC para quem recebe acima do piso.

“Vamos deixar claro que nunca fomos e não somos contra aumento real para o salário mínimo. Até porque quem está nesta faixa tem muitas dificuldades para manter uma vida digna. Mas conceder aumento real para o mínimo e deixar de fora os aposentados e pensionistas representa arrocho salarial para a nossa classe. Uma pessoa que se aposentou há 15 anos, por exemplo, hoje recebe um benefício, proporcionalmente, bem menor . Por isso, vamos continuar lutando pela aprovação do Projeto de Lei 4434/2008, de autoria do senador Paulo Paim, que propõe um novo índice de correção para os benefícios da Previdência Social, visando recompor o poder de compra dos aposentados e pensionistas. Como este ano tem eleições, a nossa chance de aprovação é maior”, concluiu Geraldo Vida.