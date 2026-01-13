Identificada mulher assassinada em mercado no Açude; vítima trabalhava há apenas dois dias no local

Foi identificada como Ana Carolina Carvalho Vieira, de 30 anos, a mulher assassinada a tiros na tarde desta terça-feira (dia 13) dentro de um mercado no bairro Açude, em Volta Redonda. O crime ocorreu por volta das 13h56, dentro do estabelecimento localizado na Avenida A, e é investigado como homicídio doloso pela 93ª Delegacia de Polícia.

Segundo a Polícia Militar, no local, os agentes fizeram contato com o proprietário do estabelecimento, que não estava presente no momento do crime. Ele informou que Ana Carolina havia começado a trabalhar no mercado havia apenas dois dias. A vítima morreu ainda no local.

Ana Carolina completou 30 anos no último dia 4 e morava na Rua 14, no mesmo bairro onde foi assassinada. De acordo com o registro policial, ela possuía uma anotação anterior por lesão corporal.

A área foi isolada para o trabalho da perícia e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). Até o momento, não há informações sobre autoria ou motivação do crime.

Foto: Reprodução/Redes Sociais