Jovem que gravava vídeos empinando moto em Barra do Piraí é preso

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Barra do Piraí colaborou com a Polícia Civil para a identificação e prisão de um jovem que vinha praticando manobras perigosas com motocicleta em vias públicas do município. O caso ocorreu no dia 15 de dezembro, quando as ações passaram a ser monitoradas pelas forças de segurança, e a prisão foi realizada nesta terça-feira (dia 13).

O motociclista gravava e divulgava vídeos nas redes sociais realizando manobras de alto risco, como empinar a moto em locais de grande circulação. Em um dos vídeos divulgados na internet, ele aparece empinando a motocicleta na Ponte Nova e no bairro Oficinas Velhas, colocando em risco pedestres, outros condutores e a própria integridade física.

As investigações tiveram início após denúncias recebidas pela Guarda Municipal, que apontavam a condução reiterada e imprudente do veículo. Além dos vídeos, agentes relataram episódios de provocação, produção proposital de ruído excessivo com o escapamento da motocicleta e manobras perigosas realizadas em via pública.

Diante da gravidade dos fatos e da reincidência das condutas, a Justiça determinou a suspensão do direito de dirigir do investigado e a apreensão da motocicleta, que foi encaminhada para o pátio de leilão localizado às margens da BR-393, permanecendo à disposição das autoridades.

O comandante da Guarda Municipal, Alessandro Damazio, destacou que a atuação integrada é fundamental para garantir a segurança da população.

“A Secretaria de Segurança e Ordem Pública não tolera esse tipo de conduta. São atitudes extremamente perigosas, que podem causar acidentes graves ou até fatais. Crimes de trânsito serão combatidos com rigor em Barra do Piraí”, afirmou.

Foto: Divulgação/Secom