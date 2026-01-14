Acidente com motociclista complica trânsito na Rodovia dos Metalúrgicos, em Volta Redonda

Um acidente envolvendo um motociclista provocou lentidão no trânsito na tarde desta quarta-feira (dia 14) na Rodovia dos Metalúrgicos, em Volta Redonda. A ocorrência foi registrada na altura do condomínio Vivendas do Lago e afetou os dois sentidos da via.

Segundo informações iniciais, o tráfego segue muito lento tanto no sentido do bairro São Geraldo quanto em direção à Casa de Pedra. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e estão no local para atendimento da ocorrência.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima nem sobre a dinâmica do acidente. A área foi parcialmente interditada, o que contribui para o congestionamento registrado no trecho.

Motoristas que puderem devem evitar a Rodovia dos Metalúrgicos e buscar rotas alternativas até que a situação seja normalizada.

Foto: Reprodução/Redes Sociais