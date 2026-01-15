Urgente: Queda de árvore atinge automóvel e interdita os dois sentidos da Dutra, em Barra Mansa

Uma queda de árvore interditou completamente os dois sentidos da Rodovia Presidente Dutra no fim da tarde desta quinta-feira (dia 15), em Barra Mansa, causando grandes transtornos aos motoristas. O acidente ocorreu por volta das 17h30 no km 291, nas proximidades da Pedreira Pombal, em um momento em que chovia na região.

De acordo com a concessionária CCR RioSP, responsável pela administração da via, nenhum veículo consegue passar pelo trecho, que permanece totalmente bloqueado tanto no sentido Rio de Janeiro como no sentido São Paulo. O bloqueio provocou um extenso congestionamento: 18 quilômetros no sentido São Paulo e 11 quilômetros no sentido Rio.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, na queda, a árvore atingiu um automóvel que transitava no sentido São Paulo mas, felizmente, ninguém se feriu, ocorrendo apenas danos materiais. Equipes operacionais já estão providenciando a remoção da árvore, a fim de desobstruir a via.

A orientação é que os motoristas evitem a região e, se possível, busquem rotas alternativas até a liberação total da pista.

Foto: Reprodução/Redes Sociais