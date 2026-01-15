Mulher é presa por tráfico, associação para o tráfico e homicídio no bairro São Geraldo, em Volta Redonda

Uma mulher de 38 anos foi presa na tarde desta quinta-feira (dia 15) durante uma ação da Polícia Civil no bairro São Geraldo, em Volta Redonda. Contra ela, havia mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Resende, pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e homicídio. Segundo a Polícia Civil, a presa é apontada como gerente do tráfico na Colina.

A operação foi realizada por policiais civis da 93ª Delegacia de Polícia, que localizaram a suspeita em uma residência. Durante o cumprimento do mandado, os agentes encontraram uma grande quantidade de entorpecentes e material ligado ao tráfico. Foram apreendidos 950 pinos de cocaína, 212 porções de maconha, 94 pedras de crack, 57 porções conhecidas como “balinhas”, seis comprimidos de ecstasy, além de duas balanças de precisão, dois telefones celulares e um caderno com anotações do tráfico.

Diante do material apreendido, a mulher também foi presa em flagrante por tráfico de drogas, além de responder por um homicídio ocorrido em 2022, em Resende.

Após ser conduzida à 93ª DP e passar pelos procedimentos de polícia judiciária, a suspeita será encaminhada ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. A Polícia Civil reforça a importância da participação da população por meio do Disque-Denúncia 197.

Foto: Divulgação