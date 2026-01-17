Adolescente de 14 anos é flagrado com drogas em Volta Redonda

Um adolescente de 14 anos foi apreendido na tarde dessa sexta-feira (dia 16) por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas na Travessa Veneza, no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda. A ação foi realizada por policiais militares do 28º BPM, com apoio do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do serviço reservado, após denúncia feita por populares.

Segundo a Polícia Militar, as informações apontavam que o tráfico ocorria em um escadão da localidade. Após trabalho prévio de verificação do serviço reservado, as guarnições montaram um certo tático com policiais acessando o local por pontos diferentes do bairro. Ao perceber a aproximação dos agentes, o adolescente tentou fugir em direção ao topo do escadão, mas foi alcançado e abordado.

Com ele, os policiais encontraram uma bolsa contendo 580 gramas de maconha, 18 gramas de cocaína, 14 gramas de crack e 50 ml de lança-perfume (loló). Também foram apreendidos um rádio transmissor, um telefone celular e R$ 138 em dinheiro, material que, segundo a PM, reforça a suspeita de envolvimento com a venda de entorpecentes.

O adolescente foi conduzido à 93ª Delegacia de Polícia, onde acabou autuado por ato infracional análogo aos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, permanecendo apreendido à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação