Homem é preso com grande quantidade de drogas em Barra Mansa

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde da sexta-feira (dia 16), no bairro Boa Vista III, em Barra Mansa. A ação foi realizada por policiais militares do 28º BPM, após denúncia anônima apontar a venda de entorpecentes em uma servidão da Rua Vereador José Abel.

De acordo com a Polícia Militar, durante o patrulhamento, a equipe recebeu a informação de que um suspeito estaria comercializando drogas no local. As guarnições montaram um cerco e conseguiram abordar o homem com as características descritas. No momento da abordagem, ele tentou se desfazer de uma caixa, mas os policiais localizaram, nas proximidades, uma caixa de isopor e um saco escondido sob uma residência contendo grande quantidade de drogas.

Foram apreendidos 76 gramas de cocaína, 30 gramas de maconha, 1 grama de crack e cerca de 400 ml de lança-perfume (loló). Ainda segundo a PM, na entrada do imóvel havia uma câmera de monitoramento ligada a um roteador, que possivelmente era utilizada para observar a movimentação policial na área. O equipamento também foi apreendido.

O suspeito confessou que estava com o material e afirmou ter assumido o ponto de venda naquela manhã. Ele foi encaminhado à 90ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso, autuado por tráfico de drogas.

Foto: Divulgação