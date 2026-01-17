Preso homem acusado de incendiar loja da ex-companheira em Volta Redonda; caso gerou comoção na cidade

Foi preso na manhã deste sábado (dia 17) um homem de 34 anos, considerado foragido da Justiça, em Volta Redonda. O rapaz foi localizado no bairro Aterrado, durante patrulhamento da Polícia Militar. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva por incêndio criminoso, crime que teria sido cometido em dezembro de 2025 contra o estabelecimento comercial da ex-companheira, na Vila Mury, com o objetivo de intimidá-la. O caso provocou grande clamor social na cidade.

Segundo a PM, equipes do 28º BPM realizavam ronda de rotina na Rua Coroados, quando foram abordadas por transeuntes informando que o suspeito estaria no local e possuía ordem judicial em aberto. O homem foi localizado e conduzido sem uso de algemas à 93ª Delegacia de Polícia, onde o mandado foi confirmado e cumprido.

A decisão judicial aponta que o investigado teve comportamento agressivo após o término do relacionamento, com ameaças reiteradas à vítima, culminando no ato de atear fogo ao estabelecimento. A Justiça entendeu que a prisão preventiva era necessária para garantir a integridade física e psicológica da mulher, com base na Lei Maria da Penha.

Após os procedimentos de praxe, a ocorrência foi registrada e o preso ficou à disposição do Judiciário.