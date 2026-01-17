Ataque a tiros em ponto de ônibus deixa três feridos, entre eles dois menores, em Barra Mansa

Um ataque a tiros na noite de sexta-feira (dia 16) deixou três pessoas feridas, incluindo dois menores de idade, no bairro Santa Clara, em Barra Mansa. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e mobilizou equipes do 28º BPM, além da Polícia Civil. Até o fechamento desta matéria, ninguém havia sido preso.

De acordo com a Polícia Militar, os disparos ocorreram por volta das 21h, nas proximidades de um ponto de ônibus, quando um carro branco passou pelo local e efetuou vários tiros. As vítimas atingidas foram um homem de 27 anos, uma adolescente de 16 e um menino de 14, todos socorridos e levados à Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa. O mais velho foi baleado no pé e na coxa esquerda. A adolescente foi atingida na região das nádegas, enquanto o menino sofreu disparo na coxa esquerda.

Ainda segundo o registro policial, o veículo utilizado no ataque, um HB20 branco, havia sido tomado à força momentos antes por quatro homens armados e encapuzados. Dois ocupantes do carro, de 28 e 32 anos, relataram que foram abordados, obrigados a descer e, em seguida, forçados a retornar ao veículo enquanto um dos criminosos assumia a direção. O grupo seguiu até o bairro Santa Lúcia, onde os tiros foram efetuados, antes da fuga dos suspeitos por uma passarela em direção a uma área de mata.

Após a ação, o carro foi localizado no bairro Jardim Primavera e apreendido para perícia. A área do crime foi isolada e periciada, e todos os envolvidos foram encaminhados à 90ª Delegacia de Polícia, que investiga o caso.