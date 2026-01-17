Suspeitos são detidos com fios de cobre e ferramentas em imóvel no São João

Dois homens foram detidos na sexta-feira (dia 16) após serem encontrados dentro de um imóvel no bairro São João, em Volta Redonda, em situação considerada suspeita pela Polícia Militar. Com eles, os agentes apreenderam ferramentas e rolos de fio de cobre, material comumente associado a furtos.

No endereço indicado, na Rua Antônio Ourique, equipes do Bairro Presente abordaram três pessoas – dois suspeitos e uma testemunha – e localizaram um alicate, uma faca e dois rolos de fio de cobre.

Segundo o registro policial, a solicitante foi contatada e decidiu não formalizar queixa contra os envolvidos. Diante disso, após a análise da autoridade policial na 93ª Delegacia de Polícia, os suspeitos foram ouvidos e liberados. O material ficou apreendido.

Foto: Divulgação