Enfermeira tem celular furtado por paciente dentro do Hospital Regional

Um homem de 47 anos foi identificado neste sábado (dia 17) como autor do furto de um celular ocorrido dentro do Hospital Regional Zilda Arns, no bairro Roma, em Volta Redonda. O crime teve como vítima uma enfermeira que estava de plantão e percebeu o desaparecimento do aparelho durante a madrugada.

De acordo com as informações apuradas, o furto do iPhone 13 Pro Max aconteceu por volta das 3h. A enfermeira só deu falta do telefone horas depois e procurou a delegacia para registrar a ocorrência. No momento do registro, equipes da Guarda Municipal já se encontravam na unidade policial apresentando dois presos de outra ocorrência.

A pedido da Polícia Civil, os agentes retornaram ao hospital para apurar o caso. Durante as diligências, os guardas conversaram com um paciente internado na unidade, que acabou confessando o furto. Ele indicou ainda o local onde havia escondido o celular: uma caixa de incêndio em um corredor próximo ao leito onde estava internado.

O aparelho foi recuperado e o homem, que confessou o crime, afirmou que pretendia buscar o celular após receber alta médica. O caso foi apresentado à autoridade policial para formalização do boletim de ocorrência, que já havia sido registrado pela vítima.

A ocorrência foi atendida pelos guardas municipais Lima, Sérgio, Bertuci e Barbosa.