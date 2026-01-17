Fortes chuvas causam transtornos em Volta Redonda na tarde deste sábado (dia 17)

As fortes chuvas que atingiram Volta Redonda na tarde deste sábado (dia 17) provocaram diversos transtornos em diferentes pontos da cidade.

No bairro Aterrado, parte dos azulejos e do forro de uma loja de departamentos se desprendeu, caindo sobre a calçada. A situação chamou a atenção de pedestres e comerciantes da região, que relataram preocupação com a segurança no local.

Já no bairro Jardim Normandia, um poste de energia tombou e permanece sustentado apenas pela fiação elétrica.

Na Avenida Glória Roussim, no bairro Açude, próximo à sede da Associação de Moradores, foi registrado alagamento. Imagens divulgadas em redes sociais pelo líder comunitário Alan Cunha mostram a via tomada pela água. Segundo relatos, apesar das intervenções já realizadas no local ao longo dos últimos anos, os alagamentos continuam ocorrendo nos períodos de chuvas.

Até o fechamento desta matéria, não havia informações oficiais da Defesa Civil sobre o volume de chuva registrado nem sobre a ocorrência de desalojados ou desabrigados.