Homem é preso após série de furtos em comércios dos bairros Niterói e Vila Mury

Um homem foi preso na manhã deste sábado (dia 17) após ser identificado como autor de vários furtos em estabelecimentos comerciais nos bairros Niterói e Vila Americana, em Volta Redonda. A prisão ocorreu no bairro Vila Mury, depois de dois dias de buscas e monitoramento por parte das forças de segurança.

Segundo as informações, o suspeito já era alvo de registros policiais feitos por comerciantes, especialmente de um supermercado no bairro Niterói. No dia 9 de janeiro, ele teria furtado dez latas de leite em pó, o que motivou o primeiro registro na delegacia. Apesar da identificação, não houve prisão naquela ocasião.

Na sexta-feira (dia 16), o homem retornou ao mesmo estabelecimento e voltou a praticar furto. Ele foi reconhecido por estar com a mesma roupa utilizada na ação anterior, o que reforçou as suspeitas e intensificou as buscas.

Na manhã deste sábado, após informações de que o suspeito estaria se deslocando do bairro Niterói em direção à Vila Mury, equipes conseguiram localizá-lo e realizar a abordagem. Ele foi encaminhado à delegacia, onde os proprietários dos comércios vítimas compareceram para prestar depoimento. O homem permaneceu preso à disposição da autoridade policial.

A ação contou com a atuação de guardas municipais, com o emprego de quatro motos e duas viaturas, reforçando o patrulhamento na região. O caso segue sob apuração para verificar se o suspeito está envolvido em outros furtos registrados na cidade.