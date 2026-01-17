Furlani recebe ministro Renan Filho e deputado Lindbergh Farias para visita ao viaduto do Barbará

Durante a manhã de sexta-feira (dia 16), o prefeito Luiz Furlani recebeu o ministro dos Transportes, Renan Filho, e o deputado federal Lindbergh Farias, além de outras autoridades, para uma visita ao viaduto localizado no bairro Barbará que integra o projeto do ‘Pátio de Manobras’. Com recursos do Governo Federal e execução do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), as obras têm modificado a paisagem e impactado significativamente a mobilidade urbana em Barra Mansa nos últimos anos, com implantação de novas avenidas, pontes e passarelas.

Furlani enalteceu a importância histórica da conclusão do viaduto, que chegou a ter suas obras paralisadas por vários anos.

– As pessoas dos municípios vizinhos falavam que esse viaduto não servia pra nada e não ia a lugar algum. A cidade ficou refém desse meme por muitos anos, mas Deus é fiel e colocou as pessoas certas na hora certa pra finalmente a gente poder concluir esse viaduto. Quero destacar o apoio da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), do Dnit, da Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário, e do secretário Executivo do Ministério dos Transportes, George Santoro. Agradeço também ao secretário de Assuntos Parlamentares, André Ceciliano, e ao presidente Lula, por estar aportando recursos no nosso município – declarou.

O prefeito fez agradecimentos especiais a Lindbergh Farias e Renan Filho pela atenção dedicada a Barra Mansa nos últimos anos. “No âmbito legislativo, o deputado Lindbergh teve um papel preponderante, porque para acabar com as manobras no Centro nós precisávamos de um investimento de mais de 25 milhões de reais para a realocação do pátio de manobras para a região de Anísio Brás, na Vista Alegre. O deputado nos ajudou junto ao ministro, mostrando sensibilidade para a importância dessa obra para o futuro da cidade. É um anseio da nossa população há mais de 100 anos – destacou Furlani, elogiando também a parceria exitosa com a Câmara Municipal.

O deputado Lindbergh Farias destacou como o diálogo tem um papel vital para a conquista de melhorias para o município. “Assim que acaba a eleição, a gente precisa governar para o povo. Temos que trabalhar para levar resultado para as pessoas. Os entraves que já resolvemos aqui no Pátio de Manobras foram possíveis porque houve determinação pessoal. Eu digo o seguinte: vocês podem contar com a gente e com nosso trabalho em Brasília. E em março, o presidente Lula vai vir aqui para fazer a entrega do Pátio de Manobras”, afirmou.

Para Renan Filho, ministro dos Transportes, ver a conclusão das intervenções em Barra Mansa é ter certeza que a população terá mais qualidade de vida no seu dia a dia.

– Quando não se entende o objetivo de uma obra, as pessoas podem achar que aquilo não vai servir pra nada. Por isso, a gente precisa terminar as obras, não deixá-las pela metade. Uma cidade que tem o volume de cargas que Barra Mansa possui precisa resolver o conflito entre trens, carros e pessoas, estabelecendo uma convivência digna e garantindo espaço para novos investimentos. Independentemente do espectro político, a infraestrutura une as pessoas. Hoje, estamos vendo a alegria da população com o avanço e a finalização dos trabalhos – expressou Renan.

Após a visita ao viaduto no Barbará, a comitiva percorreu, na área próxima, a Rua Eduardo Junqueira, que também integra as ações do Pátio de Manobras e já teve grande parte de sua extensão revitalizada, com drenagem, pavimentação e trabalho paisagístico. Moradora da localidade há décadas, Rosa Maria Santiago de Souza, de 76 anos, elogiou a transformação da área. “Nem tenho palavras. Quando passava trem aqui parecia que a casa ia cair. A cidade está maravilhosa. Melhorou muito a nossa rua. Eu não pensava que ia ficar bom assim”, comentou.

Entre as autoridades presentes também estavam o secretário Especial de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, André Ceciliano; o diretor geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Guilherme Theo Sampaio; o deputado estadual Munir Neto; o subsecretário estadual de Articulação Institucional e ex-prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable; os prefeitos de Volta Redonda, Francisco Neto, de Rio Claro, Babton Biondi, de Paraíba do Sul, Júlio Canelinha, e de Piraí, Luiz Fernando de Souza “Pezão”; o vereador e ex-prefeito de Resende, Noel de Carvalho; além de vereadores e secretários de Barra Mansa.

FOTOS: Gabriel Borges