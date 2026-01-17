Inmet emite alerta de tempestade para o Sul Fluminense neste sábado (dia 17)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade, com grau de severidade classificado como Perigo Potencial, para o Sul Fluminense. O aviso é válido durante todo este sábado (dia 17), com início à meia noite e término às 23h59.

De acordo com o Inmet, estão previstas chuvas intensas, com volumes entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 mm ao longo do dia. O alerta também aponta a ocorrência de ventos fortes, com velocidades entre 40 e 60 km/h, além de possibilidade de queda de granizo.

Apesar do risco ser considerado baixo, não estão descartados transtornos como alagamentos pontuais, queda de galhos de árvores, danos em plantações e interrupções no fornecimento de energia elétrica. A recomendação é de atenção redobrada, especialmente em áreas com histórico de alagamentos e durante períodos de instabilidade mais intensa.