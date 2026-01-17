Pezão cumpre agenda de inaugurações com avanços na saúde e na infraestrutura

O prefeito de Piraí, Luiz Fernando Pezão, cumpriu, na sexta-feira ( dia 16), agenda marcada por inaugurações no município, com entregas nas áreas da saúde e da infraestrutura urbana.

Durante a manhã, foram inauguradas duas salas de telemedicina, para ampliar o acesso da população a atendimentos especializados na rede municipal de saúde. A iniciativa, segundo governo municipal, representa um avanço no cuidado com os moradores e reforça o compromisso da administração municipal com a modernização dos serviços públicos.

No CEMAIA, a telemedicina já está em funcionamento com atendimento em neuropediatria, oferecendo suporte especializado as crianças e famílias que necessitam de acompanhamento contínuo. Já no distrito de Arrozal, o serviço foi implantado no Pronto-Socorro, com início dos atendimentos em pediatria, fortalecendo a assistência à saúde infantil e reduzindo a necessidade de deslocamentos para outros municípios.

O prefeito destacou o impacto direto da iniciativa na vida das famílias. “Essa iniciativa facilita a vida das famílias e garante à população aquilo que é essencial: acesso à saúde de qualidade, perto de casa. Vivenciei de perto a luta dessas mães. Caminhei junto, ouvi, acompanhei e não me desliguei um segundo. Esse projeto é sobre empatia, responsabilidade e ação. Agora, vamos expandir com atenção especial a localidades mais afastadas, garantindo que o cuidado chegue a todos”, afirmou.

Na parte da tarde, a agenda seguiu com a inauguração da obra de conclusão da Ponte do bairro Enseada das Garças. A intervenção teve início na gestão anterior e foi finalizada pela atual administração. O ex-prefeito Ricardo Passos participou da cerimônia de inauguração ao lado do prefeito Pezão e do vice-prefeito Sena.

Segundo Pezão , a entrega da ponte representa uma melhoria significativa na mobilidade urbana e na segurança dos moradores da região, além de simbolizar a continuidade administrativa em obras estruturantes para o município.