Volta Redonda registra 15 ocorrências após tempestade com ventos de 40 km

Por
FOLHA DO ACO
-

A forte tempestade que atingiu Volta Redonda na tarde deste sábado (dia 17) provocou 15 ocorrências em diferentes bairros do município, de acordo com nota divulgada pela prefeitura. A precipitação acumulada foi de 48 milímetros, acompanhada por rajadas de vento que chegaram a 40 km/h.

Segundo o levantamento, o Rio Paraíba do Sul chegou a ficar 0,80 centímetro acima do nível normal, sem registro de transbordamento. A maior parte das solicitações recebidas pelos órgãos municipais esteve relacionada à queda de galhos de árvores em áreas públicas.

O governo municipal informou que a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP) atua em diversos pontos da cidade para minimizar os impactos da chuva. Entre os serviços executados estão a retirada de galhos, árvores e lama das vias, garantindo a segurança e a mobilidade da população.

No bairro Laranjal, equipes realizaram a retirada de galhos de árvores na rua de acesso à Igreja Assembleia de Deus e na Rua 154. O mesmo tipo de ocorrência foi registrado em vias do bairro Niterói. Já no bairro São Sebastião, a SMSP trabalha na remoção de lama nas vias B13 e B6.

No bairro Retiro, houve queda de árvores na Rua Luvinia Faria e também no Cemitério Municipal. No Santa Rita do Zarur, foi registrada a queda de um muro. Outras ocorrências envolvendo galhos de árvores foram registradas nos bairros Conforto, Village Santa Helena e Vila Mury.

De acordo com a secretária municipal de Serviços Públicos, Poliana Moreira, as equipes seguem mobilizadas para atender todas as demandas. “Os funcionários da SMSP contam com apoio de quatro caminhões e uma retroescavadeira para realizar o trabalho de limpeza das ruas”, afirmou.

A Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas e orienta a população a acionar os canais oficiais da prefeitura em caso de novas ocorrências.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.