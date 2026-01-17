Volta Redonda registra 15 ocorrências após tempestade com ventos de 40 km

A forte tempestade que atingiu Volta Redonda na tarde deste sábado (dia 17) provocou 15 ocorrências em diferentes bairros do município, de acordo com nota divulgada pela prefeitura. A precipitação acumulada foi de 48 milímetros, acompanhada por rajadas de vento que chegaram a 40 km/h.

Segundo o levantamento, o Rio Paraíba do Sul chegou a ficar 0,80 centímetro acima do nível normal, sem registro de transbordamento. A maior parte das solicitações recebidas pelos órgãos municipais esteve relacionada à queda de galhos de árvores em áreas públicas.

O governo municipal informou que a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP) atua em diversos pontos da cidade para minimizar os impactos da chuva. Entre os serviços executados estão a retirada de galhos, árvores e lama das vias, garantindo a segurança e a mobilidade da população.

No bairro Laranjal, equipes realizaram a retirada de galhos de árvores na rua de acesso à Igreja Assembleia de Deus e na Rua 154. O mesmo tipo de ocorrência foi registrado em vias do bairro Niterói. Já no bairro São Sebastião, a SMSP trabalha na remoção de lama nas vias B13 e B6.

No bairro Retiro, houve queda de árvores na Rua Luvinia Faria e também no Cemitério Municipal. No Santa Rita do Zarur, foi registrada a queda de um muro. Outras ocorrências envolvendo galhos de árvores foram registradas nos bairros Conforto, Village Santa Helena e Vila Mury.

De acordo com a secretária municipal de Serviços Públicos, Poliana Moreira, as equipes seguem mobilizadas para atender todas as demandas. “Os funcionários da SMSP contam com apoio de quatro caminhões e uma retroescavadeira para realizar o trabalho de limpeza das ruas”, afirmou.

A Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas e orienta a população a acionar os canais oficiais da prefeitura em caso de novas ocorrências.