Voltaço supera o Flamengo no Raulino e conquista sua segunda vitória no Carioca

O Voltaço conquistou sua segunda vitória no Campeonato Carioca ao superar o Flamengo por 3 a 0, na noite de sábado (dia 17), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

A equipe comandada pelo técnico Rodrigo Santana abriu o placar aos 16 minutos, após Ygor Catatau fazer boa jogada pela direita, cruzar a bola na área e MV empurrar para as redes do Flamengo.

Ainda no primeiro tempo, o Volta Redonda chegou com mais perigo em outras três oportunidades.

A primeira foi com Ygor Catatau, que quase marcou em uma finalização que desviou na defesa e saiu em escanteio, aos 41 minutos.

Logo na sequência, Bruno Barra arriscou um belo voleio que explodiu no travessão do goleiro adversário.

A outra chance veio aos 48 minutos, com Dener cabeceando a direita da baliza defendida pelo goleiro do Flamengo, após cruzamento de PK.

Gol de reforço e placar ampliado

O Volta Redonda retornou mais ligado para a etapa final e, aos 5 minutos, marcou com um jogador que é um dos reforços para esta temporada.

Rafael Augusto aproveitou uma bola cruzada dentro da área por Wagninho e cabeceou firme para o gol do Flamengo, marcando o segundo da equipe no jogo e o primeiro dele com a camisa do Voltaço.

A pressão seguiu, e o Esquadrão de Aço ainda teve dois gols de Ygor Catatau anulados pela arbitragem.

Aos 36 minutos, Dener aproveitou mais um belo cruzamento de Wagninho na partida e cabeceou sem chances para o goleiro do Flamengo, marcando o gol que deu números finais à vitória por 3 a 0 do Voltaço.

Público e renda

Presente: 4.587 Pagante: 4.187 Renda: R$ 148.930,00

Próximo jogo

Na quarta-feira (21), o Volta Redonda terá pela frente o Botafogo, às 19h, no Estádio Nilton Santos, na cidade do Rio de Janeiro, no que será o primeiro de uma sequência de três jogos que a equipe fará longe do Raulino de Oliveira.