Adolescente de 16 anos é apreendido com drogas em Barra Mansa

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na tarde de sábado (dia 17) por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Santa Rita, em Barra Mansa. A ação foi realizada por policiais militares do 28º BPM durante patrulhamento na Rua Jarbas Cansado.

Segundo a Polícia Militar, a guarnição percebeu atitude suspeita do jovem em uma área de mata. Ele carregava uma mochila e, ao ser abordado, os policiais encontraram grande quantidade de entorpecentes. Durante a verificação, o adolescente teria informado que o material pertencia ao tráfico de drogas.

Na mochila foram apreendidos 59 pinos de cocaína, totalizando 91 gramas, 31 pequenos tabletes de maconha, com aproximadamente 212 gramas, e 12 pedras de crack, somando cerca de 5 gramas. Todo o material foi encaminhado para a 90ª Delegacia de Polícia, junto com o adolescente.

Após a análise dos fatos, a autoridade policial autuou o menor por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. Ele permaneceu apreendido, à disposição da Justiça. A perícia confirmou as quantidades e os tipos das drogas apreendidas.

Foto: Divulgação



