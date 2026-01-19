Pinheiral intensifica preparativos para o Carnaval com reconhecimento facial e apoio da Polícia Militar

A Prefeitura de Pinheiral segue avançando na organização do Carnaval 2026 e realizou, nesta segunda-feira (dia 19), uma reunião estratégica com a Polícia Militar para alinhar ações de segurança e organização do evento, que acontecerá entre os dias 11 e 17 de fevereiro. Neste ano, o Carnaval contará, pela primeira vez no município, com tecnologia de reconhecimento facial, ampliando a segurança para moradores e visitantes.

O encontro contou com a participação do prefeito Luciano Muniz, da secretária de Cultura e Turismo, Aline Gouvêa, do secretário de Ordem Pública, Anderson Costa Alonso, do secretário de Governo, Vagner Soares, além de representantes da Polícia Militar, reforçando a integração entre o poder público municipal e as forças de segurança.

Durante a reunião, foram discutidas medidas preventivas e estratégias de atuação para garantir um carnaval seguro, organizado e tranquilo. A Polícia Militar confirmou que atuará com tecnologia de ponta ampliando a capacidade de vigilância e resposta durante os dias de festa.

Para o prefeito Luciano Muniz, o planejamento antecipado é fundamental para o sucesso do evento. “Nosso foco é garantir segurança, organização e tranquilidade para todos. O Carnaval é uma festa muito esperada por toda a família. Agradeço ao Tenente-Coronel Sardemberg, ao Tenente Valdívia e a toda a corporação por essa parceria tão importante”, destacou.

O Tenente-Coronel Sardemberg ressaltou que a atuação da Polícia Militar será preventiva e integrada. “A Polícia Militar atuará com tecnologia de ponta durante o Carnaval de Pinheiral, contando com reconhecimento facial, drones e monitoramento estratégico, garantindo mais segurança para a população”, afirmou.

A secretária de Cultura e Turismo, Aline Gouvêa, reforçou que a organização do evento envolve diversas frentes de trabalho. “Estamos cuidando de todos os detalhes para que o Carnaval seja uma festa acolhedora, bem estruturada e segura, fortalecendo também o turismo e a economia local. O evento tem potencial para continuar sendo um dos melhores carnavais da região”, disse.

Além do planejamento de segurança, a Prefeitura informou que toda a estrutura do Carnaval já está em fase final de organização. Reuniões com comerciantes, ambulantes e barraqueiros já foram realizadas, a programação oficial está fechada e será divulgada em breve pelos canais oficiais do município.