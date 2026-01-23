Desmonte de rochas na Serra das Araras, previsto para este sábado (dia 24), é cancelado

As atividades de desmonte de rochas para a construção das novas pistas de subida e descida da Serra das Araras seguem em andamento. No entanto, em razão das chuvas registradas ao longo da semana, a RioSP, uma empresa Motiva, informa que o desmonte previsto para este sábado, dia 24 de janeiro, foi cancelado.

Dessa forma, não haverá interrupção da pista de subida (sentido São Paulo) das 16h às 18h, conforme divulgado anteriormente. Com isso, o primeiro sábado com interdição da pista de subida no km 225 da Serra das Araras, em Paracambi (RJ), será no dia 31 de janeiro.

Segundo a concessionária, as detonações programadas de segunda a quinta-feira seguem mantidas, ocorrendo das 13h às 15h, com interdição da pista de subida no km 225. Durante essas atividades, a pista no sentido Rio de Janeiro opera normalmente. Na próxima semana essas interdições estão programadas para ocorrer nos dias 26, 27, 28 e 29, além do sábado, dia 31 de janeiro. “A concessionária reforça a importância de os motoristas respeitarem a sinalização implantada no local e os limites de velocidade”.