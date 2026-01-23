Manhã chuvosa: Dois acidentes são registrados na Dutra, em Barra Mansa

Dois acidentes de trânsito foram registrados na manhã desta sexta-feira (dia 23) na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa, em meio a condições de pista molhada por causa da chuva. As ocorrências aconteceram no sentido São Paulo e, segundo a Polícia Rodoviária Federal, não houve registro de vítimas.

O primeiro acidente foi uma colisão entre um Renault/Duster e um ônibus que transportava funcionários da INB (Indústrias Nucleares do Brasil). O motorista do automóvel perdeu o controle ao fazer a curva na altura do km 291 e bateu no coletivo. Felizmente, ninguém se feriu.

Já no km 285, houve um engavetamento envolvendo uma carreta, um caminhão e um automóvel, chamando a atenção de motoristas que passavam pelo trecho e exigindo cuidados redobrados.

De acordo com a PRF, os condutores foram orientados a realizar o preenchimento da Comunicação de Sinistro de Trânsito (CST). O tráfego apresentou lentidão pontual, mas foi controlado pelas equipes que atuaram no local.

A Polícia Rodoviária Federal reforça o alerta para que os motoristas redobrem a atenção em dias de chuva, mantenham distância segura entre os veículos e respeitem os limites de velocidade, especialmente em trechos de maior fluxo como a Rodovia Presidente Dutra.

Foto: Divulgação/PRF