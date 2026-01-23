Governo do Estado lança segunda fase do RJ Digital Municípios com unidades físicas e plataformas digitais

O Governo do Estado do Rio de Janeiro dá mais um passo estratégico na modernização do serviço público com o lançamento da segunda fase do Programa RJ Digital Municípios. Na quinta-feira (dia 22), foi assinado um Termo de Cooperação Técnica com os municípios, formalizando a expansão do programa em todo o território fluminense. A principal novidade desta etapa é a chegada do conceito Phygital aos municípios — uma integração entre o ambiente físico e o digital. A proposta prevê a implantação de unidades presenciais onde a população poderá acessar, em um único local, diversos serviços públicos com apoio da tecnologia.

Em parceria com as prefeituras, por meio da Secretaria de Transformação Digital e do PRODERJ, a iniciativa reforça o compromisso com a democratização do acesso, à inovação e a melhoria do atendimento ao cidadão.

– O RJ Digital Municípios é mais do que tecnologia, é cuidado com as pessoas. Estamos aproximando o Estado do cidadão, levando serviços de forma mais rápida, simples e eficiente. Com o modelo Phygital, unimos o melhor do presencial com a inovação digital, garantindo inclusão, transparência e mais qualidade no atendimento. É muito bacana ver o Rio voltando a ser inspiração de coisas positivas – destacou o governador Cláudio Castro.

Os primeiros municípios a receberem as unidades Phygital serão Nova Friburgo, Barra Mansa, Paraíba do Sul, Valença e Volta Redonda.

Plataforma digital integrada

Além do atendimento físico, cada município contará com sua própria plataforma digital de serviços, nos moldes do Portal RJ Digital (www.rj.gov.br). Os primeiros municípios a receberem a plataforma digital serão Barra do Piraí, Resende, Nilópolis, Areal, Cordeiro, Vassouras, Rio Claro, Itatiaia, Bom Jardim, Mendes e Cardoso Moreira.

A Plataforma Digital Integrada reunirá diversas funcionalidades em um portal único, permitindo acesso centralizado a informações e serviços municipais. Entre os módulos previstos estão agendamento e atendimento, ouvidoria, integração e digitalização de serviços, gestão de demandas, privacidade e rastreabilidade de dados, além do uso de inteligência artificial.

A solução contará ainda com aplicativo, sistema de governança e indicadores, além de serviços contínuos de transformação digital.

O secretário de Transformação Digital, Feu Braga, reforça que o projeto muda a lógica do atendimento público.

– Estamos criando um novo padrão de relacionamento entre o poder público e o cidadão. A plataforma integra tecnologia, gestão e atendimento. É uma transformação que gera economia, transparência e melhora a experiência da população. Esse projeto representa o que mais valorizamos: o foco no cidadão – afirmou o secretário.



RJ Digital Municípios



Lançado em 2022, o programa tem cerca de 70% das prefeituras já aderidas e avança na construção de um estado mais conectado, inclusivo e eficiente. O objetivo é desburocratizar e digitalizar a prestação de serviços, aumentar a eficiência da administração pública, gerar economia e ampliar a transparência.

A nova fase do RJ Digital Municípios consolida a integração entre Estado e prefeituras, oferecendo atendimento presencial e digital, simplificando processos e facilitando a vida do cidadão fluminense.