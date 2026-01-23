Porto Real abre processo seletivo na área da Saúde

A Prefeitura de Porto Real divulgou o edital nº 02/2025 para contratação temporária de profissionais da saúde. As vagas abrangem cargos de nível superior, como médicos de diversas especialidades, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, dentista, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional.

As inscrições serão realizadas presencialmente entre 26 e 30 de janeiro, das 8h30 às 11h e das 13h30 às 16h, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Avenida Fernando Bernardelli, nº 1219, Centro.

A seleção será feita por análise curricular e prova de títulos, e o resultado final será publicado no portal da Prefeitura de Porto Real. O

contrato terá vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.

Confira o edital completo em:

https://transparencia.portoreal.rj.gov.br/ver20240713/tmp/anexo_diario/C0C4EBD1-DFD6-42D1-9F15-E31432F6D88BDOE250.pdf