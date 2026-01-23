Em votação, metalúrgicos da Stellantis aprovam acordo coletivo

Os trabalhadores da fabricante de automóveis Stellantis, unidade de Porto Real, aprovaram a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2026/2027. A proposta foi colocada em votação de forma virtual nesta sexta-feira (dia 23), pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Itatiaia e Porto Real (Sindireal). Foram 1.391 votos pela aprovação e 181 pela rejeição.

A Stellantis, grupo que reúne marcas como Abarth, Citroën, Fiat, Jeep, Peugeot e Ram, opera a unidade de Porto Real, no Sul Fluminense, empregando milhares de trabalhadores.

Pontos da proposta

Entre os principais itens do acordo está o reajuste salarial com base em 100% do INPC acumulado entre maio de 2025 e abril de 2026 (a ser apurado pelo IBGE), aplicado aos trabalhadores com salários acima de R$ 7.602, valor que também será corrigido pelo mesmo índice. A proposta abrange todas as categorias, com exceção de estagiários e aprendizes.

Outro destaque é o reajuste de 12% no cartão alimentação, que passará de R$ 450 para R$ 504, com vigência a partir de janeiro.

O acordo prevê ainda:

– Reajuste do auxílio-creche pelo INPC, a partir de maio de 2026;

– Possibilidade de adiantamento de 50% do 13º salário na folha de fevereiro de 2026;

– Flexibilização do banco de horas;

– Inclusão de novas modalidades de jornada e turnos de trabalho;

– Renovação dos demais acordos vigentes.

Cláusulas sociais e PPR

A proposta aprovada também incorpora cláusulas sociais, com medidas de proteção às mulheres em situação de violência e a possibilidade de empréstimo emergencial para substituição de próteses de trabalhadores PCD.

Em relação à Participação nos Resultados (PPR) 2026, o valor total previsto é de R$ 10 mil, condicionado ao cumprimento das metas. Está programado um adiantamento de R$ 8.500, com pagamento no dia 30 de janeiro, com incidência de Imposto de Renda conforme a legislação vigente.

A proposta prevê ainda uma contribuição negocial no valor de R$ 38, em desconto único, a ser aplicado em janeiro de 2026. Os trabalhadores que desejarem poderão exercer o direito de oposição nos dias 26 e 27 de janeiro, na sede do sindicato, localizada na Rua Fernando Bernadelli, nº 673, salas 100 e 101, Centro de Porto Real, das 9h às 17h30.

O presidente do Sindireal, Edmilson José Alvarenga, parabenizou a participação dos trabalhadores na votação e afirmou que a entidade irá acompanhar a implantação do acordo aprovado. “O Sindicato acompanhará a implementação do acordo, garantindo que todos os direitos sejam respeitados”, afirmou.